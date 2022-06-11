Швеция нацелена на продвижение в диалоге с Турцией по НАТО

Швеция нацелена на продвижение конструктивного диалога с Турцией по заявке страны в НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, выступая в пятницу в парламенте страны.

"Вступление Швеции в НАТО внесет вклад в безопасность Турции. Наша цель заключается в том, чтобы двигаться с конструктивным подходом к замечаниям, выдвинутым на повестку дня Турцией. Мы будем действовать сообща с единомышленниками в борьбе с терроризмом", - сказала Линде.

Глава МИД скандинавской страны резко осудила все формы проявления терроризма.

По ее словам,1 июля в стране вступит в силу новый закон о терроризме, который предусматривает ужесточение мер.

Линде отметила, что Швеция также может пойти на изменение условий экспорта вооружений в рамках членства в НАТО.