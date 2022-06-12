https://news.day.az/world/1469803.html В Индии раненая обезьяна пришла в больницу вместе с детенышем - ВИДЕО
В Индии раненая обезьяна пришла в больницу вместе с детенышем - ВИДЕО
В Сасараме раненая обезьяна вместе с детенышем сама пришла к врачу. Она терпеливо ждала внимания на кушетке для пациентов. Медики сделали обезьяне укол от столбняка и обработали рану лечебной мазью. Здоровью животного ничего не угрожает, передает Day.Az со ссылкой на Knife.media.
Обезьяна спокойно перенесла процедуры и перевязку. После оказания помощи врачи попросили зевак разойтись, чтобы животное без лишнего внимания покинуло больницу.
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