В Индии раненая обезьяна пришла в больницу вместе с детенышем

В Сасараме раненая обезьяна вместе с детенышем сама пришла к врачу. Она терпеливо ждала внимания на кушетке для пациентов. Медики сделали обезьяне укол от столбняка и обработали рану лечебной мазью. Здоровью животного ничего не угрожает, передает Day.Az со ссылкой на Knife.media.

Обезьяна спокойно перенесла процедуры и перевязку. После оказания помощи врачи попросили зевак разойтись, чтобы животное без лишнего внимания покинуло больницу.