Тим Кук предрек тотальную слежку за человечеством

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что крайне опасается будущего, в котором за человечеством будет вестись тотальная слежка. Об этом сообщает журнал Time, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я очень боюсь потери конфиденциальности. Если мы начинаем чувствовать, что за нами постоянно следят, наше поведение меняется. Мы начинаем делать меньше. Мы начинаем меньше думать о вещах", - отметил он.

Кук также предрек то, что введение новых инструментов для наблюдением за действиями людей приведет к переменам в их сознании.

По словам главы IT-гиганта, это кардинально изменит общество в худшую сторону. Он заметил, что уже многие люди теряют чувство приватности, ведь теперь гаджеты все лучше и лучше отслеживают все их действия.