В Греции задержали британцев, прятавших наркотики в бананах

Четверо британских граждан арестованы недалеко от города Салоники на севере Греции после крупной полицейской операции, целью которой было ликвидировать международную сеть наркоторговцев.

По данным властей, греческая полиция обнаружила почти 300 кг кокаина, стоимость которого оценивается более чем в 10 млн евро, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Подозреваемые в возрасте 38, 45, 48 и 52 лет были задержаны в роскошном арендованном доме. Двое из них, как утверждается, являются главарями наркокартелей, основанных в Латинской Америке и ввозивших большое количество наркотиков в Европу и Австралию. Полиция сообщила, что пятый британец, предположительно находящийся за пределами страны, также разыскивается для допроса.

В ходе последовавших расследований в доме недалеко от Салоников, а также в доме, где подозреваемые недавно жили в Аттике, полиция обнаружила большое количество кокаина, пистолеты, патроны, радиоприёмники и устройства для подавления сигналов. В операции принимали участие также итальянские полицейские.

Груз с кокаином доставили в порт Салоники, спрятав в контейнере с бананами. 11 апреля в итальянской Калабрии полиция изъяла ещё один контейнер с бананами, в котором было обнаружено 654 кг кокаина. Дело Калабрии, похоже, связано с той же сетью.

Задержанные привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, создание и вступление в преступную организацию, насилие в отношении должностных лиц и судей, незаконное хранение оружия.