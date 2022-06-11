Оспа обезьян пришла в Польшу

Польша стала последней европейской страной, внесшей свое имя в список пострадавших от обезьяньей оспы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В пятницу польский министр здравоохранения Адам Недзельский объявил о первом подтвержденном случае этого редкого заболевания, типичного для отдалённых районов центральной и западной Африки, о котором несколько недель тому назад мало кто слышал в Европе:

"Минуту назад Национальный институт гигиены, то есть Национальный институт общественного здравоохранения, сообщил мне, что у нас есть первый подтвержденный случай. Всего у нас было около 10 подозрительных случаев, остальные проверяются. Итак, 10 июня - день, когда мы выявили первый случай".

С момента появления первых случаев заболевания месяц назад на Пиренейском полуострове и в Соединенном Королевстве болезнь распространилась примерно на 20 европейских стран. Больше всего пострадали Великобритания (302 заболевших), Испания (198) и Португалия (153).

В Испании первоначально внимание было сосредоточено на мадридской сауне, которую часто посещало гей-сообщество, что вызывало опасения стигматизации этой группы. Органы здравоохранения уточнили, что он передается при прямом контакте, но не обязательно половом.

Оспа обезьян может быть смертельной, среди её симптомов сыпь, лихорадка, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов и истощение.