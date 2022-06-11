Оспа обезьян пришла в Польшу - ВИДЕО
Польша стала последней европейской страной, внесшей свое имя в список пострадавших от обезьяньей оспы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В пятницу польский министр здравоохранения Адам Недзельский объявил о первом подтвержденном случае этого редкого заболевания, типичного для отдалённых районов центральной и западной Африки, о котором несколько недель тому назад мало кто слышал в Европе:
"Минуту назад Национальный институт гигиены, то есть Национальный институт общественного здравоохранения, сообщил мне, что у нас есть первый подтвержденный случай. Всего у нас было около 10 подозрительных случаев, остальные проверяются. Итак, 10 июня - день, когда мы выявили первый случай".
С момента появления первых случаев заболевания месяц назад на Пиренейском полуострове и в Соединенном Королевстве болезнь распространилась примерно на 20 европейских стран. Больше всего пострадали Великобритания (302 заболевших), Испания (198) и Португалия (153).
Оспа обезьян может быть смертельной, среди её симптомов сыпь, лихорадка, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов и истощение.
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