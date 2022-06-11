Евросоюз приблизился к принятию Пакта о миграции и убежище

Европейский Союз сделал большой шаг к принятию Пакта о миграции и убежище. После 21 месяца переговоров министры внутренних дел ЕС наконец достигли на встрече в Люксембурге "политического соглашения" по самым сложным вопросам, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Решено отменить обязательные квоты на переселение людей из стран, в которые они прежде всего прибывают. Но обязательным остаётся проявление солидарности с членами ЕС, нуждающимися в поддержке.

У правительств есть выбор:

Размещать часть мигрантов на своей территории.

отсылать обратно людей, чьи ходатайства на убежище были отклонены,