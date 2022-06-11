https://news.day.az/world/1469833.html Евросоюз приблизился к принятию Пакта о миграции и убежище - ВИДЕО
Евросоюз приблизился к принятию Пакта о миграции и убежище - ВИДЕО
Европейский Союз сделал большой шаг к принятию Пакта о миграции и убежище. После 21 месяца переговоров министры внутренних дел ЕС наконец достигли на встрече в Люксембурге "политического соглашения" по самым сложным вопросам, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Решено отменить обязательные квоты на переселение людей из стран, в которые они прежде всего прибывают. Но обязательным остаётся проявление солидарности с членами ЕС, нуждающимися в поддержке.
У правительств есть выбор:
Размещать часть мигрантов на своей территории.
отсылать обратно людей, чьи ходатайства на убежище были отклонены,
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