Смертельное ДТП в центре Москвы

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В результате ДТП погиб человек.

В телеграм-канале "Дептранс. Оперативно" сообщили о том, что авария произошла после пересечения ТТК с Новослободской улицей.