https://news.day.az/world/1469835.html Смертельное ДТП в центре Москвы - ВИДЕО
Смертельное ДТП в центре Москвы - ВИДЕО
На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В результате ДТП погиб человек.
В телеграм-канале "Дептранс. Оперативно" сообщили о том, что авария произошла после пересечения ТТК с Новослободской улицей.
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