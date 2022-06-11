Стали известны меню и логотип нового "McDonald's" в Москве

В Москве и области вновь открываются бывшие заведения сети McDonald's после трех месяцев простоя. Уже 12 июня заработают первые 15 ресторанов быстрого питания, в том числе и центральный на Пушкинской площади. Название пока держится в секрете, зато известны логотип и меню, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Только из типографии и сразу на линию: новая упаковка для бургеров - ни намека на прежнее название ресторана. И только униформа напоминает, что раньше здесь был McDonald's.

Центральный ресторан новой сети на Пушкинской - до сих пор без вывески и без названия. Согласно официальной документации, это ООО "Система предприятий быстрого обслуживания". На картах в интернете - почему-то "Мак". А в собственном мобильном приложении - "Мой бургер". И только с блюдами, кажется, наконец определились.

- Киоски уже готовы к первым заказам. В новом меню, как и ожидалось, чизбургеры и гамбургеры остались. "Ройял" - теперь "Гранд". А из раздела "Курица" навсегда исчезла приставка "Мак". Теперь здесь просто чикен-премьер и чикен-бургер.

Судя по служебным инструкциям на кухне, рецепты - все те же. Да и подносы остались еще от McDonald's. На каждом - затертая напильником эмблема. Когда-нибудь здесь будет красоваться логотип новой сети: две палочки картофеля и котлета.

- Команда предприятия готова, заряжена на результат и с нетерпением ждет 12 июня для того, чтобы вновь открыть двери для наших гостей, - отчитывается директор центрального ресторана Борис Маслов.

Дни до 12 июня сейчас считают не все рестораны. У сети питания больше 800 точек по всей стране, а ко Дню России откроются только 15. Остальные откроются в течение лета. На дверях заведений появились объявления о приеме на работу. Новые сотрудники уже получили униформу.

- Форма изменилась?

- Нет!

А вот объемы закупки продуктов изменились. Например, на этом подмосковном предприятии отмечают, что по некоторым позициям заказов стало меньше на треть, хотя возможности производственной линии колоссальны.

- Наше производство рассчитано на 900 тонн в месяц. Можем 50 процентов потребностей McDonald's обеспечивать по всей стране, - заверяют здесь.

Производители до сих пор путаются, кому поставляют. Например, в Томске McDonald's работал что называется "до последнего клиента". Вывеску сняли только вчера, как и в Новокузнецке. А в Москве McDonald's на Ленинградском вокзале работает до сих пор. И судя по всему, даже с открытием новой сети не перестанет продавать бургеры с буквой "М".