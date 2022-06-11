https://news.day.az/world/1469869.html В Италии прошли марши "пустых кастрюль" - ВИДЕО
В Италии прошли марши "пустых кастрюль" - ВИДЕО
В разных городах Италии тысячи людей устроили марш "пустых кастрюль", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Протестующие требовали от властей прекратить популизм и заняться реальной работой. Добиться снижения цен в магазинах.
В стране самая высокая за 35 лет инфляция. Согласно опросам, более четверти итальянцев заявили, что после введения антироссийских санкций уровень доходов значительно упал.
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