В Италии прошли марши "пустых кастрюль"

В разных городах Италии тысячи людей устроили марш "пустых кастрюль", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Протестующие требовали от властей прекратить популизм и заняться реальной работой. Добиться снижения цен в магазинах.

В стране самая высокая за 35 лет инфляция. Согласно опросам, более четверти итальянцев заявили, что после введения антироссийских санкций уровень доходов значительно упал.