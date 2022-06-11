Сирия приостановила полеты в аэропорт Дамаска

Минтранс Сирии сообщил о приостановке полетов в международный аэропорт Дамаска после авиаударов Израиля, повредивших взлетно-посадочную полосу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В результате этого ущерба все прибывающие и вылетающие рейсы в аэропорту были приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

Утром 10 июня израильские военные нанесли несколько ракетных ударов по целям, находящимся к югу от Дамаска. По данным сирийских СМИ, большинство ракет, выпущенных из района Голанских высот, были сбиты сирийскими системами противовоздушной обороны. В результате удара пострадал один мирный житель, а также был нанесен материальный ущерб.

Как позже сообщили в министерстве транспорта Сирии, после нанесенного удара были выведены из строя взлетно-посадочные полосы и освещение международного аэропорта Дамаска, а также повреждено здание одного из терминалов.