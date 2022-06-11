Цены на бензин в США достигли исторического максимума

Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила $5 за галлон (3,78 литра). Об этом сообщает компания-агрегатор цен на автозаправках страны GasBuddy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявил руководитель компании Патрик Де Хаан, ситуацию ухудшает то, что спрос не реагирует на резкий рост цен на бензин.

По этой причине, как отметил Хаан, есть высокая вероятность, что рост цен в ближайшие недели продолжится.

Аналитики компании в качестве причин подорожания называют рост цен на нефть на мировых рынках, снижение мощностей по ее переработке, а также снижение предложений на рынке при растущем спросе.