Предупреждение о вреде здоровью предложили печатать на каждой сигарете

Министр по делам психического здоровья и лечению зависимостей Канады Каролин Беннетт выступила с предложением добиться того, чтобы предупреждения о вреде здоровью начали печатать не только на пачках, но и на каждой сигарете, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Добавление предупреждений о вреде здоровью на отдельные табачные изделия поможет гарантировать, что эти важные сообщения дойдут до людей, в том числе молодежи, которая часто получает сигареты по одной, обходя информацию, напечатанную на пачке", - заявила министр.

Помимо этого может быть расширен список заболеваний, о риске возникновений которых будет сообщаться на табачной продукции. Представители табачной компании Philip Morris International прокомментировали предлагаемую инициативу, подчеркнув, что она не поможет снизить число курящих.