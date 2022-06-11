Владельцы модного дома Chanel заработали рекордные дивиденды

Владельцы модного дома Chanel братья Вертхаймер заработали в 2021 году 5 млрд долларов на дивидендах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2021 году Ален и Жерар дважды получали дивиденды по 2,5 млрд долларов через холдинговую компанию, зарегистрированную на Каймановых островах. Выплата стала крупнейшей для Chanel за всю историю публикации корпоративной отчетности.

Чистая прибыль модного дома в 2021 году составила 4 млрд долларов, выручка - 15,6 млрд долларов. Цифры сопоставимы с допандемийными показателями. В 2022 году состояние братьев увеличилось на 37%, до 90 млрд долларов. Всего с 2016 года Вертхаймеры получили в качестве дивидендов около 8 млрд долларов. Выплаты в 2021 году составили больше половины от всей суммы за последние пять лет.

Эксперты объясняют прибыль семьи постпандемийным бумом на модную продукцию и предметы роскоши. А еще во время пандемии произошел скачек спроса на продукцию Chanel, который заставил цены расти. Например, сумка одной из моделей продавалась в США в декабре 2021 года за 8 200 долларов. Это на 60% дороже, чем в 2019 году.