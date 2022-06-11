Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Два соответствующих документа опубликованы в субботу на официальном портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года (с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы - прим. ТАСС), а выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках. При этом Генпрокуратура РФ до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ.

Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.