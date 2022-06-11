https://news.day.az/world/1469973.html В Италии обнаружены обломки вертолета с турецкими гражданами на борту
В Италии обнаружены обломки вертолета с турецкими гражданами на борту
Обломки вертолета, пропавшего с радаров в четверг в Италии, были обнаружены в субботу спасателями в районе Модены.
Об этом сообщает администрация губернатора итальянской провинции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Обломки вертолета типа HH139 находятся в районе между Тосканой и Эмилией-Романьей, на участке между лагерем Баттисти и районом Сегхериа.
На борту находилось семь человек, в том числе четверо граждан Турции.
По предварительным данным, никто не выжил.
Причины трагического инцидента выясняются.
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