В Италии обнаружены обломки вертолета с турецкими гражданами на борту

Обломки вертолета, пропавшего с радаров в четверг в Италии, были обнаружены в субботу спасателями в районе Модены.

Об этом сообщает администрация губернатора итальянской провинции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Обломки вертолета типа HH139 находятся в районе между Тосканой и Эмилией-Романьей, на участке между лагерем Баттисти и районом Сегхериа.

На борту находилось семь человек, в том числе четверо граждан Турции.

По предварительным данным, никто не выжил.

Причины трагического инцидента выясняются.