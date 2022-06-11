https://news.day.az/world/1469974.html На Анкару обрушился ураган, есть погибший - ФОТО
На Анкару обрушился ураган, есть погибший - ФОТО
Проливные дожди в столице Турции Анкаре парализовали жизнь городских жителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в результате непрекращающихся дождей погиб один человек.
Согласно информации столичного муниципалитета Бойюкшехер, проезды в большинстве районов города были затоплены в результате ливневых дождей. Движение транспорта было нарушено на некоторых улицах и бульварах. Больше всего от ливня и селевых потоков пострадал район Чанкая.
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