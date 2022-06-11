На Анкару обрушился ураган, есть погибший

Проливные дожди в столице Турции Анкаре парализовали жизнь городских жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в результате непрекращающихся дождей погиб один человек.

Согласно информации столичного муниципалитета Бойюкшехер, проезды в большинстве районов города были затоплены в результате ливневых дождей. Движение транспорта было нарушено на некоторых улицах и бульварах. Больше всего от ливня и селевых потоков пострадал район Чанкая.