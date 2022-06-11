Сразу 2 министра в Болгарии подадут в отставку

Министр энергетики Болгарии Александр Николов и министр иностранных дел Теодора Генчовская подтвердили в субботу свое намерение подать в понедельник в отставку в связи с решением партии "Есть такой народ" отказаться от участия в работе коалиционного правительства страны.

Ранее заявления об отставке написали министр по делам молодежи и спорта Радостин Василев и вице-премьер и министр регионального развития Гроздан Караджов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"О моей отставке есть политическое решение, поэтому в понедельник подам заявление, раньше не получилось, что было связано со служебной командировкой и визитом канцлера Германии", - сообщила Генчовская, беседуя с журналистами в Варне.

В среду лидер партии "Есть такой народ" Слави Трифонов заявил о выходе партии из состава правящей коалиции и отозвал из правительства своих министров, что вызвало политические потрясения. Вероятным выходом из ситуации может быть замена министров, которые должны быть утверждены парламентом, формирование нового правительства в рамках действующего парламента страны или, если эти попытки окажутся безуспешными, роспуск парламента, назначение технического правительства и проведение досрочных парламентских выборов.