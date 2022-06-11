Инфляция в США может спровоцировать раскол внутри элиты

Значительный рост цен в США вряд ли выльется в массовые протесты, но может привести к разногласиям внутри американской элиты.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил в среду председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, передает Day.Az.

"Сам по себе рост цен к массовым протестам не приведет, но может привести к углублению и усилению конкуренции между республиканцами и демократами и к очень большим проблемам внутри американской элиты, - сказал он. - Де-факто мы имеем дело с тяжелым, непростым внутренним положением в США, с расколом в элитах, в целом состояние внутри США достаточно сложное".

Вместе с тем эксперт призвал "не переоценивать" это положение дел. "Страна большая, очень разная, от региона к региону ситуация отличается. В целом динамика, скорее, негативная, но ее одной краской описать нельзя", - добавил Быстрицкий.

По его словам, администрация Байдена крайне заинтересована в том, чтобы отвлечь внимание и переложить вину за происходящее внутри США на окружающих. "Что касается ситуации в общем, то она будет яснее к моменту выборов, осенью, когда демократы могут потерпеть поражение, а это будет очень болезненно, очень существенно для них", - указал эксперт.

Быстрицкий подчеркнул, что розыгрыш антироссийской карты при политической борьбе продолжится, так как это уже сложившаяся практика для США. "Они и дальше будут России приписывать ухудшение своего экономического положения, и хотя санкции вводятся западными станами именно против России, негативно воздействуют они на население и своих, и третьих стран: Африка, Азия. Нарушаются логистика, поставки. Эта взаимосвязанность очень часто не учитывается, она велика, но желания и возможности к урегулированию и поиску согласия мы видим немного", - отметил он.

В пятницу Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года. Как сообщили в ведомстве, индекс энергетических цен увеличился на 34,6% за последний год. Это крупнейшее увеличение за год с периода, завершившегося в сентябре 2005 года.