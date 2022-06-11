Иран начинает демонтаж камер на своих ядерных объектах

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В тот момент, когда, по мнению экспертов, Иран снова находится на грани того, чтобы иметь достаточно топлива для создания бомбы, демонтаж камер ООН стал признаком ухудшения перспектив сделки 2015 года.

На этой неделе Иран начал демонтаж системы мониторинга ООН своей ядерной программы, частично ослепив ядерных инспекторов в явном отместку за резолюцию, осуждающую его недостаточное сотрудничество с международными инспекторами, как раз в тот момент, когда Тегеран снова находится на грани обладания достаточным количеством топлива для бомбы.

Решение руководства Ирана - наряду с угрозой установить новое оборудование, которое резко увеличит его способность производить ядерное топливо - знаменует собой самую яркую конфронтацию между Ираном и Западом с тех пор, как президент Дональд Дж. Трамп вышел из иранского ядерного соглашения 2015 года.

Представители администрации считают, что сейчас шансы на возрождение соглашения - главной внешнеполитической инициативы президента Байдена - крайне малы.

Администрация Байдена осудила шаг Ирана, как и правительства Франции, Германии и Великобритании, которые в своем заявлении сказали, что "с марта 2022 года на столе лежит жизнеспособное соглашение", которое Иран отверг.

По словам нескольких экспертов, эскалация напряженности вызывает беспокойство и свидетельствует об ужесточении позиции правительства Ирана. Похоже, что оно отреагировало на предупреждение, сделанное в среду Международным агентством по атомной энергии ООН по надзору за ядерной энергетикой, о том, что Иран находится всего в нескольких неделях от производства обогащенного урана, достаточного для создания ядерного оружия. Хотя некоторые аналитики считают, что Иран уже достиг этого рубежа, по мнению большинства экспертов, Ирану потребуется год или два, чтобы превратить это топливо в оружие, способное поместиться в боеголовку ракеты.

Действия, предпринятые в четверг, ознаменовали собой значительный и, возможно, окончательный разрыв соглашения, достигнутого администрацией Обамы с Ираном семь лет назад. Согласно этому соглашению Иран должен был вывезти из страны 97% своего ядерного топлива и демонтировать большинство своих ядерных центрифуг - машин, которые вращаются на сверхзвуковых скоростях для обогащения урана для атомных электростанций - и, при более высоких уровнях чистоты, для ядерного оружия.

Даже после того, как г-н Трамп в одностороннем порядке отказался от сделки, Иран более года продолжал соблюдать ее. Но он отказался разрешить инспекторам посетить некоторые районы, где были подозрения о прошлой ядерной деятельности. Постепенно Иран приостановил доступ инспекторов к некоторым средствам мониторинга, а сегодня он деактивировал и убрал камеры наблюдения.

Это не является "окончательным смертельным звонком" для достижения соглашения, сказала Трита Парси, аналитик и бывший президент Национального ирано-американского совета.

"Но мы очень близки", - сказал он. "Последние несколько месяцев переговоры находились в состоянии комы, без реального прогресса и какого-либо движения".

В среду государственные СМИ Ирана объявили, что правительство отключило две камеры, следящие за "онлайн-монитором обогащения" на неустановленном объекте, за несколько часов до того, как США, Великобритания, Германия и Франция представили Международному агентству по атомной энергии резолюцию с критикой Ирана. Иран, по мнению этих стран, не смог объяснить ядерный материал, обнаруженный на трех незадекларированных объектах. Хотя Россия и Китай выступили против, резолюция была принята в среду.

В четверг Иран сообщил МАГАТЭ, что начнет демонтаж 27 камер наблюдения и другого оборудования для мониторинга на нескольких объектах.

"Мы находимся в очень напряженной ситуации", - сказал Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор I.A.E.A., журналистам в Вене в четверг. Он сказал, что в число таких объектов входят объекты в Тегеране и городах Натанз и Исфахан, и что если соглашение не будет достигнуто в течение следующего месяца, последнее обновление может стать "смертельным ударом" для переговоров.

Хотя около 40 камер наблюдения остаются активными в Иране в рамках других соглашений о гарантиях, сказал он, агентство в течение нескольких недель потеряет важные подробности о ядерной деятельности Ирана на местах.

Демонтаж камер и датчиков на объекте в Натанзе, крупном центре обогащения, сделает невозможным для I.A.E.A. узнать, сколько урана и как быстро обогащает Иран. Это также означало бы потерю информации о цепочке хранения произведенного материала, что является гарантией того, что он не будет перенаправлен на проект создания бомбы.

Иран уже скрывал доступ к данным с некоторых камер наблюдения на ядерных объектах. Неясно, что теперь будет с данными с тех объектов, доступ к которым был закрыт, сказал г-н Гросси. Инспекторы из ООН будут сопровождать иранские команды, когда они будут демонтировать оборудование для мониторинга.

Потеря ежедневных данных - "это удар", - сказал Дэвид Олбрайт, давний эксперт по ядерной программе Ирана. Он добавил, что Иран уже близок к достижению потенциала прорыва - способности сделать быстрый скачок к производству ядерного оружия до того, как его обнаружат. "Они пытаются раскачать лодку, но не опрокинуть ее".

Камеры наблюдения были крайне важны с точки зрения Запада, поскольку они могли дать инспекторам представление о темпах производства топлива в Иране, даже если инспекторы не присутствовали.

"Это глаза и уши", - сказал г-н Парси, добавив, что приборы могли передавать информацию в I.A.E.A. в режиме реального времени. "Мы потеряли огромное количество информации о том, что происходит".

В четверг резолюция, критикующая Иран, не дошла до передачи в Совет Безопасности ООН.

Иран долгое время утверждал, что его ядерная программа предназначена только для мирных целей. Оценка, проведенная американскими разведывательными службами в 2007 году, пришла к выводу, что у страны когда-то была программа по созданию ядерного оружия, но она была остановлена в 2003 году.

Израильские официальные лица давно выступают против ядерной сделки 2015 года, утверждая, что Иран работает над созданием оружия, и Израиль неоднократно совершал атаки на программу, согласно данным разведки.

В прошлом году, когда переговоры зашли в тупик, и после израильской атаки на завод в Натанзе, Тегеран заявил, что он начал обогащать уран до 60% на этом объекте. Иран также обогащает уран в Фордо, на предприятии, расположенном внутри горы