Байден анонсировал постепенное снижение инфляции в США

Президент США Джо Байден признал, что жителям Соединенных Штатов придется какое-то время жить с высокой инфляцией.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вместе с тем американский лидер выразил уверенность, что постепенно показатели инфляции снизятся. "Мы будем жить с инфляцией какое-то время. Постепенно она снизится, но какое-то время мы будем с ней жить", - анонсировал Байден.

Кроме того, он затронул ситуацию на Украине, добавив, что она также будет означать для граждан США рост цен. Он уточнил, что в настоящее время в стране выросли цены на нефть, бензин и продовольственные товары.