Макрон, Шольц и Драги посетят Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют в июне вместе посетить Киев.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание BILD.

Издание пишет, что визит состоится до саммита Группы Семи, которая пройдет 26-28 июня. Стороны долго обсуждали этот визит. Пригласить Драги в Киев предложил президент Макрон.