https://news.day.az/world/1469987.html Макрон, Шольц и Драги посетят Киев
Макрон, Шольц и Драги посетят Киев
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют в июне вместе посетить Киев.
Как передает Day.Az, об этом сообщило издание BILD.
Издание пишет, что визит состоится до саммита Группы Семи, которая пройдет 26-28 июня. Стороны долго обсуждали этот визит. Пригласить Драги в Киев предложил президент Макрон.
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