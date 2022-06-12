В России выявили новый "омикрон"

В России впервые выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказал Хафизов, первый образец в базу VGARus был внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один - ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. "Забор биоматериала датирован концом мая", - добавил он. При этом в настоящее время в стране превалирует вариант BA.2 и его субварианты. На них приходится до 95 процентов случаев заболевания.

Ранее Камиль Хафизов оценил возможность завоза в Россию разных вариантов омикрона. По его мнению, риски завезти в страну субварианты данного штамма COVID-19 BA.4, BA.5, BA.2.12.1 имеются, однако за счет принятия противоэпидемических мер это стало гораздо менее вероятным.