Турция отказывается поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО - Чавушоглу
Турция по-прежнему отрицательно относится к планам вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Добивающиеся членства в НАТО [Швеция и Финляндия] поддерживают терроризм и вводят рестрикции по отношению к Турции", - сказал министр, приехавший в Чехию с визитом.
Чешский министр, в свою очередь, сказал, что позиции Праги и Анкары по этому вопросу расходятся.
"Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс укрепит обороноспособность блока и безопасность в Центральной Европе", - пояснил Липавский.
Стороны также обсудили ситуацию в Украине и угрозу международного продовольственного кризиса.
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