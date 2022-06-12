Турция отказывается поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Турция по-прежнему отрицательно относится к планам вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Добивающиеся членства в НАТО [Швеция и Финляндия] поддерживают терроризм и вводят рестрикции по отношению к Турции", - сказал министр, приехавший в Чехию с визитом.

Чешский министр, в свою очередь, сказал, что позиции Праги и Анкары по этому вопросу расходятся.

"Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс укрепит обороноспособность блока и безопасность в Центральной Европе", - пояснил Липавский.

Стороны также обсудили ситуацию в Украине и угрозу международного продовольственного кризиса.