Китай предупредил, что его армия готова бороться за Тайвань

Все попытки оделить Тайвань от Китая обречены на провал, армия КНР готова к решительным действиям, направленным против таких попыток, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Если кто-то осмелится попытаться отделить Тайвань от Китая, китайская армия обязательно будет сражаться против этого до конца, невзирая на цену", - цитируют китайские СМИ заявление министра в ходе его выступления на конференции.

Фэй Фэнхэ подчеркнул: "Тайвань - это китайский Тайвань, и воссоединение родины является абсолютной необходимостью".

Он добавил, что стремление добиться независимости острова - "это тупик, бред", обреченное на провал.

Заместитель начальника Объединенного штаба НОАК генерал-лейтенант Чжан Чжэньчжун на брифинге выступил против заявлений министра обороны США Ллойда Остина, обвинившего Китай во время конференции в "милитаризации" Южно-Китайского моря.

Генерал сказал, что понятие "милитаризация Южно-Китайского моря" больше подходит Соединенным Штатам, поскольку они регулярно направляют военные корабли и самолеты для вторжения в прилегающие воды и воздушное пространство китайских островов, ведут разведку и целенаправленные военные учения в этом районе.