Китай предупредил, что его армия готова бороться за Тайвань
Все попытки оделить Тайвань от Китая обречены на провал, армия КНР готова к решительным действиям, направленным против таких попыток, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Если кто-то осмелится попытаться отделить Тайвань от Китая, китайская армия обязательно будет сражаться против этого до конца, невзирая на цену", - цитируют китайские СМИ заявление министра в ходе его выступления на конференции.
Фэй Фэнхэ подчеркнул: "Тайвань - это китайский Тайвань, и воссоединение родины является абсолютной необходимостью".
Он добавил, что стремление добиться независимости острова - "это тупик, бред", обреченное на провал.
Заместитель начальника Объединенного штаба НОАК генерал-лейтенант Чжан Чжэньчжун на брифинге выступил против заявлений министра обороны США Ллойда Остина, обвинившего Китай во время конференции в "милитаризации" Южно-Китайского моря.
Генерал сказал, что понятие "милитаризация Южно-Китайского моря" больше подходит Соединенным Штатам, поскольку они регулярно направляют военные корабли и самолеты для вторжения в прилегающие воды и воздушное пространство китайских островов, ведут разведку и целенаправленные военные учения в этом районе.
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