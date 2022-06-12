ВС Турции нейтрализовали 220 террористов

ВС Турции нейтрализовали еще трех боевиков террористической организации РКК на севере Ирака. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

​​​​​​​Согласно сообщению, боевики ликвидированы в зоне операции Pençe-Kilit, продолжающейся с 18 апреля в трех районах сопредельной страны.

Тем самым, число нейтрализованных с начала операции террористов возросло до 220.

В Минобороны подчеркнули, что ВС Турции продолжат шаги по устранению угрозы терроризма в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.