В Бердянске произошла серия взрывов

В Запорожской области в городе Бердянск произошла серия взрывов, подробности инцидента уточняются. Об этом сообщил "член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА)" Запорожской области Владимир Рогов в личном Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Видео с места теракта в Бердянске. Подробности позже", - говорится в его сообщении. В опубликованной им видеозаписи виден большой столп дыма со всполохами огня.