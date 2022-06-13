В Великобритании семья отказалась от современных технологий и живет в мире 30-х годов

Супруги Флетчеры из британского графства Сомерсет отказались от интернета, современных авто и гаджетов, они предпочитают жить как в 1930-х годах прошлого века. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

58-летняя женщина и ее 55-летний муж мечтали о жизни в стиле 30-х годов, решив воплотить мечту в жизнь, пара обустроила дом в винтажном стиле, они шьют на заказ одежду, модную в то время, не пользуются интернетом и мобильными телефонами.

"У каждой вещи в нашем доме есть история, а наши костюмы вызывают удивление у прохожих, я думаю, что многие считают нас сумасшедшими",- поделилась Лиза Флетчер.

Семья предпочитает использовать стационарный телефон, готовит на эмалированной плите Jackson grey 1929 года выпуска, хранит продукты в холодильнике 1935 года, смотрят по телевизору только черно-белые фильмы и ездят на винтажном авто. Пенсионеры не имеют пластиковых карт и всегда носят с собой наличные деньги.