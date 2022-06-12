Бывший MсDonald's в России получил название «Вкусно — и точка»

Новым названием бывшего MсDonald's в России стало "Вкусно - и точка". Об этом журналистам сообщил гендиректор сети Олег Пароев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я рад представить наше новое название - "Вкусно и точка", - сказал он.

Под этим брендом в 11.00 мск снова открываются первые 14 ресторанов сети, а в 12.00 - флагманский ресторан на Пушкинской в Москве. Порядка 50 ресторанов преемника McDonald's откроется 13 июня. До конца месяца - около 200, заявил гендиректор компании в РФ Олег Пароев

На первом этапе работы обновленных ресторанов будет доступно не все меню, это связано, в частности, с логистикой. Все сотрудники компании сохранят места "на эквивалентных условиях" в течение как минимум двух лет.