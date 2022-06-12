Пожар в церкви в Бельгии, шпиль рухнул на мостовую с людьми

В Бельгии случился пожар, в результате которого обрушился шпиль церковного собора. Об этом сообщает "Франкоязычное бельгийское радио и телевидение", а также кадры с места происшествия публикуют очевидцы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Всё произошло в центре города Бинша, где загорелась церковь Реколле, закрытая ещё в 2015 году на реконструкцию. Во время ЧП около храма находилось множество людей, которые сразу же бросились снимать происходящее на камеру. Также для борьбы с огнём на место прибыли около двадцати пожарных расчётов, однако возгорание быстро распространилось по зданию.

В результате огонь окутал шпиль церковного собора, который не выдержал напора температур и обрушился прямо на землю. К счастью очевидцев, многим удалось снять этот момент, который сразу же разлетелся по всем соцсетям. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Как отмечается в сообщении местной мэрии, здание облюбовали сквоттеры.