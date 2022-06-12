В Магаданской области выпал июньский снег

Жители Магаданской области делятся в соцсетях видео и фотографиями неожиданно выпавшего в июне снега. Непогода застала как водителей на дорожных перевалах, так и жителей различных населённых пунктов, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Осадки выпали в Хасынском, Сусуманском, Тенькинском и других районах. По прогнозам синоптиков, ожидать потепления в ближайшее время не стоит. Как сообщает УГМС Колымы, 12 июня в центральных районах ожидаются умеренный дождь и ветер до 11 м/с. Температура опустится ночью до 0-5 градусов, днём - до 11 градусов тепла.

Потепление до 3-6 градусов произойдёт в регионе не раньше 13 июня. Однако 14-го снова ожидаются осадки.