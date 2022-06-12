ДТП с мотоциклистом-гаишником в Москве

В результате аварии на Щелковском шоссе в Москве сотрудник ГИБДД, который управлял мотоциклом, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение. Остальные участники аварии, по предварительным данным, не пострадали. Об этом рассказали в столичной Госавтоинспекции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ДТП произошло 12 июня около 8 утра. Служебный мотоцикл ГИБДД двигался с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

"От полученного удара мотоцикл выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил наезд на стоящее легковое транспортное средство", - сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции.