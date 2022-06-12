https://news.day.az/world/1470078.html Самогонный аппарат взорвался в квартире на востоке Москвы
Самогонный аппарат взорвался в квартире на востоке Москвы
В квартире жилого дома на востоке Москвы произошел взрыв, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел на улице Буженинова. По данным источника телеканала, в квартире взорвался самогонный аппарат. От ударной волны в квартире вылетели стекла окон.
Пострадал хозяин жилплощади.
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