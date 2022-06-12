Самогонный аппарат взорвался в квартире на востоке Москвы

В квартире жилого дома на востоке Москвы произошел взрыв, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на улице Буженинова. По данным источника телеканала, в квартире взорвался самогонный аппарат. От ударной волны в квартире вылетели стекла окон.

Пострадал хозяин жилплощади.