В Екатеринбурге спасли брата и сестру, которые едва не выпали из окна

Двое малышей - годовалая девочка и четырехлетний мальчик остались в квартире без присмотра взрослых, они забрались на окно и ходили по карнизу на высоте третьего этажа, сообщает URA.Ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии региона, передает Day.Az.

Детей заметили соседи, они немедленно обратились в экстренные службы и до их приезда пытались уговорить малышей вернуться в квартиру. К дому, где проживает семья прибыл наряд Росгвардии и спасатели.

"Специалисты приставили к открытому окну лестницу и попали в квартиру. Кроме детей - мальчика четырех лет и годовалой девочки - там никого не было", - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что родители малышей ушли по делам и оставили детей дома одних. Мать и отца вызвали в полицию для дачи показаний.