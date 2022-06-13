В Екатеринбурге спасли брата и сестру, которые едва не выпали из окна - ВИДЕО
Двое малышей - годовалая девочка и четырехлетний мальчик остались в квартире без присмотра взрослых, они забрались на окно и ходили по карнизу на высоте третьего этажа, сообщает URA.Ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии региона, передает Day.Az.
Детей заметили соседи, они немедленно обратились в экстренные службы и до их приезда пытались уговорить малышей вернуться в квартиру. К дому, где проживает семья прибыл наряд Росгвардии и спасатели.
"Специалисты приставили к открытому окну лестницу и попали в квартиру. Кроме детей - мальчика четырех лет и годовалой девочки - там никого не было", - рассказали в ведомстве.
Выяснилось, что родители малышей ушли по делам и оставили детей дома одних. Мать и отца вызвали в полицию для дачи показаний.
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