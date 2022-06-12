Елизавета II стала второй в списке самых долго правящих монархов в истории

Королева Великобритании Елизавета II заняла второе место в списке самых долгоправящих монархов в истории. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Елизавета II обогнала короля Таиланда Пхумипона Адульядета, который занимал трон 70 лет и 126 дней в период с 1946 по 2016 год.

Первое место рейтинга занимает французский король Людовик XIV, который правил 72 года и 110 дней с 1643 по 1715 год.

В 2015 году Елизавета II побила рекорд своей прабабушки королевы Виктории, которая находилась на престоле с 1837 по 1901 год, и стала самым долго правящим монархом в истории Великобритании.