Вооруженное нападение в Афганистане

Два сотрудника международного аэропорта афганской провинции Балх были убиты в воскресенье в результате вооруженного нападения на автобус.

Как передает Day.Az, об этом сообщил афганский телеканал KabulNews.

По его данным, вооруженное нападение было совершено на специальный автобус, когда сотрудники аэропорта административного центра провинции - города Мазари-Шариф - возвращались домой после рабочего дня. Указывается, что еще семь человек, находившиеся в той же машине, получили ранения.

Ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение. Комментариев от провинциальных властей, назначенных радикальным движением "Талибан" по данному поводу не поступало.