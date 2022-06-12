https://news.day.az/world/1470135.html Умер известный российский журналист
Умер известный российский журналист
Журналист и художник Игорь Дудинский умер в возрасте 75 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила его супруга Екатерина Дудинская в Facebook.
"Игорь Дудинский. Покинул нас 11 июня в 23:30", - написала она. Причина смерти не называется.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Дудинский был госпитализирован с инфекционно-токсическим шоком.
Игорь Дудинский - советский и российский журналист, писатель, художник, арт-критик. Отец режиссера Валерии Гай Германики.
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