Умер известный российский журналист

Журналист и художник Игорь Дудинский умер в возрасте 75 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила его супруга Екатерина Дудинская в Facebook.

"Игорь Дудинский. Покинул нас 11 июня в 23:30", - написала она. Причина смерти не называется.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Дудинский был госпитализирован с инфекционно-токсическим шоком.

Игорь Дудинский - советский и российский журналист, писатель, художник, арт-критик. Отец режиссера Валерии Гай Германики.