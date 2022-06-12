Смертельное ДТП в Турции

В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, ДТП произошло на трассе Денизли-Анталия.

Водитель грузовика-бензовоза, двигавшегося в направлении Денизли, потерял управление и столкнулся со встречным легковым автомобилем.

В аварии погибли водитель легкового автомобиля, его отец и жена. По сообщению, два человека получили серьезные травмы.

Водитель грузовика, спровоцировавшего ДТП, задержан.

Расследование продолжается.