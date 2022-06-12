https://news.day.az/world/1470137.html Смертельное ДТП в Турции - ФОТО
Смертельное ДТП в Турции - ФОТО
В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, ДТП произошло на трассе Денизли-Анталия.
Водитель грузовика-бензовоза, двигавшегося в направлении Денизли, потерял управление и столкнулся со встречным легковым автомобилем.
В аварии погибли водитель легкового автомобиля, его отец и жена. По сообщению, два человека получили серьезные травмы.
Водитель грузовика, спровоцировавшего ДТП, задержан.
Расследование продолжается.
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