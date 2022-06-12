Парламентские выборы во Франции

Представители коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) получили большинство голосов в прошедшем в воскресенье первом туре парламентских выборов во Франции.

Как передает Day.Az, такие данные приводит телеканал BFM со ссылкой на прогноз социологической службы Elabe после завершения голосования.

Представители коалиции NUPES, созданной по инициативе лидера левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, получили, по предварительной информации, 26,2% голосов. Кандидаты от правящей коалиции "Вместе!", в которой большинство принадлежит президентскому движению "Ренессанс", набрали 25,8% голосов.

Тем не менее в силу специфики мажоритарной избирательной системы во Франции правящая коалиция сохранит за собой большинство мест в парламенте.