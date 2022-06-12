Армяне напали с ножом и расстреляли клиента такси в России

Сегодня в полночь во Владикавказе 79-летний таксист Сергей Григорян подвозил клиента: 35-летнего Османова Мурада. В машине они о чем-то поспорили, и Мурад ударил таксиста ножом в живот. Османова задержали, а таксиста в тяжелом состоянии увезли в РКБ скорой помощи Владикавказа. Но уже спустя полчаса в ту же больницу в сопровождении полиции привезли и Мурада (у него после задержания оказалась повреждена рука).

Как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал Baza, в клинике уже находились и многочисленные родственники пострадавшего таксиста. Сначала Османова в коридоре, на глазах полицейских, ножом в спину и ногу ранил внук таксиста. Врачи зашили и перевязали рану. Но пока Османов сидел в приемном покое, на него налетел еще и сын таксиста, ударив ножом в грудь и живот. А потом еще один родственник расстрелял Мурада из пистолета. Этот момент как раз и попал на видео.

В итоге Османов скончался в реанимации.