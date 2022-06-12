В США приостановили полеты военной авиации

Командование Военно-морских сил (ВМС) США приняло решение с 13 июня приостановить полеты военной авиации из-за участившихся в последнее время инцидентов с крушением, произошедшими в Калифорнии, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В связи с последними катастрофами, затронувшими авиацию ВМС и Корпуса морской пехоты, командование воздушных сил распорядилось 13 июня приостановить полеты всех неразвернутых авиационных подразделений для оценки управления рисками и проведения тренировок, касающихся угроз и ошибок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уже развернутые подразделения приостановят полеты при первой возможности.