https://news.day.az/world/1470145.html В США приостановили полеты военной авиации
В США приостановили полеты военной авиации
Командование Военно-морских сил (ВМС) США приняло решение с 13 июня приостановить полеты военной авиации из-за участившихся в последнее время инцидентов с крушением, произошедшими в Калифорнии, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"В связи с последними катастрофами, затронувшими авиацию ВМС и Корпуса морской пехоты, командование воздушных сил распорядилось 13 июня приостановить полеты всех неразвернутых авиационных подразделений для оценки управления рисками и проведения тренировок, касающихся угроз и ошибок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уже развернутые подразделения приостановят полеты при первой возможности.
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