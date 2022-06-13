Российский турист заблудился в Армении

Российский турист заблудился во время восхождения на гору Арагац в Армении. Для его поиска привлекли спасателей, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что сообщение о том, что россиянин 2002 года рождения заблудился при восхождении с компанией на Арагац поступило в дежурный центр кризисного управления Арагацотнской области днем.

В поисковых работах задействовали две группы спасателей. В 16.50 по местному времени молодого человека обнаружили, после чего ему помогли спуститься к своей группе, которая находилась у озера Кари.