Четыре человека погибли при столкновении баржи и катера в России

Четыре человека погибли в Чувашии при столкновении баржи и катера.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, трагедия произошла ночью на Чебоксарском водохранилище на 1147 километре Волги.

Отмечается, что грузовое судно "Коломенское", которое перевозило гипс, шло из Тенеево в Коломенское, когда в него врезался катер "Вояджер 670".

Маломерное судно получило повреждения. Четверо находящихся на его борту мужчин погибли.

Пятеро членов экипажа баржи не пострадали.