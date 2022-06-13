https://news.day.az/world/1470166.html Четыре человека погибли при столкновении баржи и катера в России - ВИДЕО
Четыре человека погибли при столкновении баржи и катера в России - ВИДЕО
Четыре человека погибли в Чувашии при столкновении баржи и катера.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, трагедия произошла ночью на Чебоксарском водохранилище на 1147 километре Волги.
Отмечается, что грузовое судно "Коломенское", которое перевозило гипс, шло из Тенеево в Коломенское, когда в него врезался катер "Вояджер 670".
Маломерное судно получило повреждения. Четверо находящихся на его борту мужчин погибли.
Пятеро членов экипажа баржи не пострадали.
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