Крупный лесной пожар бушует на Сахалине

Сотрудники агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области приступили к тушению крупного лесного пожара в Охинском районе, который выявили накануне, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что пожар обнаружили вечером 12 июня с борта патрульного вертолета Сахалинской авиабазы.

К ликвидации возгорания привлекли 17 человек, два бульдозера, три пожарные машины, три автомашины. Также на место направили дополнительных пожарных и спецтехнику.

По последним данным, площадь возгорания составляет 757 га. Тушение осложнено труднодоступной местностью. Угрозы населенным пунктам нет.