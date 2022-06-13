https://news.day.az/world/1470169.html Крупный лесной пожар бушует на Сахалине - ВИДЕО
Крупный лесной пожар бушует на Сахалине - ВИДЕО
Сотрудники агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области приступили к тушению крупного лесного пожара в Охинском районе, который выявили накануне, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Отмечается, что пожар обнаружили вечером 12 июня с борта патрульного вертолета Сахалинской авиабазы.
К ликвидации возгорания привлекли 17 человек, два бульдозера, три пожарные машины, три автомашины. Также на место направили дополнительных пожарных и спецтехнику.
По последним данным, площадь возгорания составляет 757 га. Тушение осложнено труднодоступной местностью. Угрозы населенным пунктам нет.
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