Летевшие из Сочи мужчина и женщина устроили битву на борту самолета

Агрессивно настроенные пассажиры устроили драку в салоне самолета, летевшего из Сочи в Санкт-Петербург.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на борту судна "Уральских авиалиний".

Отмечается, что мужчина и женщина начали драку в самом начале полета. Разнимать буйную пару пришлось другим пассажирам, тогда как экипаж ничего не мог с ними сделать. Вскоре дебоширов сняли с самолета и доставили для разбирательства в отдел полиции.

Не уточняется, что именно послужило поводом к таким шумным разборкам в самолете.

Из-за происшествия вылет задержали на час. Позже рейс благополучно приземлился в месте назначения.