https://news.day.az/world/1470171.html Летевшие из Сочи мужчина и женщина устроили битву на борту самолета - ВИДЕО
Летевшие из Сочи мужчина и женщина устроили битву на борту самолета - ВИДЕО
Агрессивно настроенные пассажиры устроили драку в салоне самолета, летевшего из Сочи в Санкт-Петербург.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на борту судна "Уральских авиалиний".
Отмечается, что мужчина и женщина начали драку в самом начале полета. Разнимать буйную пару пришлось другим пассажирам, тогда как экипаж ничего не мог с ними сделать. Вскоре дебоширов сняли с самолета и доставили для разбирательства в отдел полиции.
Не уточняется, что именно послужило поводом к таким шумным разборкам в самолете.
Из-за происшествия вылет задержали на час. Позже рейс благополучно приземлился в месте назначения.
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