В Якутии спасли медведя, застрявшего в баке из-под топлива

В Якутии (Россия) водители спасли медведя, застрявшего в баке из-под топлива, передает Day.Az со ссылкой на Live.

Сообщается, что в Нерюнгринском районе годовалый мишка бродил возле трассы с канистрой на голове, периодически врезаясь в отбойник.

Чтобы освободить его, понадобилось несколько человек. Операция по спасению медведя продлилась пару десятков минут. Спустя некоторое время мужчинам удалось снять резервуар с головы животного.

"Все, Миха! А теперь разбегаемся", - прокомментировал очевидец, который снимал процесс спасения на видео.