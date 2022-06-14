https://news.day.az/world/1470183.html В Якутии спасли медведя, застрявшего в баке из-под топлива - ВИДЕО
В Якутии спасли медведя, застрявшего в баке из-под топлива - ВИДЕО
В Якутии (Россия) водители спасли медведя, застрявшего в баке из-под топлива, передает Day.Az со ссылкой на Live.
Сообщается, что в Нерюнгринском районе годовалый мишка бродил возле трассы с канистрой на голове, периодически врезаясь в отбойник.
Чтобы освободить его, понадобилось несколько человек. Операция по спасению медведя продлилась пару десятков минут. Спустя некоторое время мужчинам удалось снять резервуар с головы животного.
"Все, Миха! А теперь разбегаемся", - прокомментировал очевидец, который снимал процесс спасения на видео.
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