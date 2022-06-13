Столкновение поездов в Испании

По меньшей мере 29 человек пострадали в автономном сообществе Каталония при столкновении пассажирского поезда и локомотива товарного поезда. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе главного управления по гражданской обороне автономии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, инцидент произошел в воскресенье в районе 22:00 по местному времени в населенном пункте Вила-сека в провинции Таррагона. Отмечается, что поезд, перевозивший 75 пассажиров по маршруту Барселона - Тортоса, столкнулся с локомотивом.

Причины случившегося пока не уточняются. Начато расследование произошедшего.