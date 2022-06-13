На затонувшем пароме Estonia обнаружена утечка топлива

Обломки затонувшего в 1994 году парома Estonia дают течь, сообщила Пограничная служба Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"По данным Морской охраны Западной Финляндии, это, вероятно, легкий топливный мазут. Для подтверждения факта взята проба вещества", - говорится в информации.

По данным ведомства, ранее из обломков вытекало меньшее количество мазута, но к сегодняшнему дню утечка значительно увеличилась. Если утечка не исчезнет, будут применены меры по ее устранению. Однако от легкого топливного мазута трудно избавиться, поскольку это вещество быстро испаряется и смешивается с морем.

Паром Estonia, эстонский паром судоходной компании Estline, затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 человек. Были спасены только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, были обнаружены тела лишь 94 погибших.

Катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Эстонско-шведско-финляндская межправительственная комиссия пришла к выводу, что причиной происшествия стало отвалившееся в условиях сильного шторма запорное устройство носового визора.

Гибель парома вызвала много вопросов и породила различные версии уже в первые дни после крушения судна. Появились предположения о столкновении с подводной лодкой, перевозке российского оружия и взрыве на борту, попытке утопить якобы находившийся на судне грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских войск. У многих вызвал недоумение и поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швецией о "могильном покое" погибших, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома, а также о захоронении останков судна песком или бетоном (что не было выполнено).

В последнее время родственники погибших неоднократно поднимали в судебных и правительственных инстанциях вопрос о необходимости дополнительного расследования причин гибели парома.