На свадьбе в Узбекистане жених ударил невесту из-за ее победы в конкурсе

В Узбекистане во время свадьбы жених ударил невесту после ее победы в конкурсе. Произошедшее попало на видео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На записи видно, как жених и невеста стоят на сцене и что-то разрывают, как предполагается, на скорость. Затем невеста поднимает руку вверх, показывая, что стала первой и победила своего жениха. Гости одобрительно хлопают и свистят, тогда как жених резко поворачивается и бьет девушку по голове.

Уточняется, что инцидент произошел в Узбекистане во время викторины от тамады. После того, как жених нанес удары невесте, та ушла со сцены. Место, где проходило мероприятие, не раскрывается.