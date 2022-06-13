В Венеции восстанавливают синагоги эпохи Возрождения

В районе Венецианского гетто, которое появилось в городе каналов более 500 лет назад, восстанавливают синагоги 16-го века. С улицы их не видно: порядок, установленный в свое время правителями Венеции, не позволял евреям открыто исповедовать свою веру, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Молельни были спрятаны на верхних этажах зданий, на нижних - располагались тесные помещения для еврейских семей. Искусствовед Давид Ландау отвечает за сбор средств на реконструкцию синагог.

Давид Ландау, специалист по эпохе Возрождения: "Я был глубоко потрясен. Я предчувствовал, что здания находятся в очень плохом состоянии. С течением времени они были изменены до неузнаваемости, но о них нужно заботиться и относиться к ним с любовью".

Глава еврейской общины Венеции Дарио Калимани считает, что проект реставрации необходим всему городу.

Дарио Калимани, глава еврейской общины Венеции: "Синагоги - центры религиозной жизни общины, но мы все же занимаемся реконструкцией и реставрацией памятников. Будучи малочисленной общиной, мы сами не можем справиться с этой задачей".

Еврейская община Венеции насчитывает всего 450 человек. На сегодняшний день на восстановление синагог собрано около пяти миллионов евро. Если удастся получить остальную часть финансирования, работы могут быть завершены к концу 2023 года.