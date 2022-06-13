https://news.day.az/world/1470224.html Лесные пожары на юге Франции - ВИДЕО
Лесные пожары на юге Франции - ВИДЕО
На юге Франции, на границе с Испанией, пожары уничтожили около 100 гектаров леса. В тушении первых в этом году возгораний участвуют более 300 пожарных при поддержке самолётов и вертолётов. Распространению огня способствовала жара под 30 градусов и сильные ветры. Пожарным удалось спасти от огня несколько жилых домов и фабрику.
О пострадавших не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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